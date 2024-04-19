Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Korkmuştum 'Daha çocuğumuz çok ufak ya sana bir şey olursa orada' demiştim. O zaman 'Ya siz orada olsaydınız' demişti ve gitmişti. Başkasını üzgün görmeye başka bir çocuğu veya başka birilerini aç görmeye dayanamazdı eli bol bir insandı. Onun iyi kalbini sevmiştim her zaman o benim dağ gibi arkamdaydı" ifadelerini kullandı.