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Gündem Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze
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Kazanın üzerinden 50 gün geçti! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi öldürmesi Türkiye'de gündem olmuştu. olayın hemen ardından teslim olmak yerine ABD'ye kaçmasının ardından Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 50 gün geçti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

• 19 Nisan 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
1 Kazanın üzerinden 50 gün geçti Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 50 gün geçerken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Kaza haberini dayısından aldığını söyleyen Şükriye Aci, hala yas tutamadıklarını ve adalet istediklerini açıkladı. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.

2 EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE ALMIŞ

EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE ALMIŞ

Kaza haberini dayısından aldığını, eşinin ölümünü ise saatler sonra öğrendiğini gözyaşları ile anlatan Şükriye Aci o geceyi şöyle anlattı: Ben kaza haberini dayımdan aldım, basit bir kaza olduğunu söylediler. Herkes hastaneye gitmiş ben çocuk uyuduğu için evde kaldım. Sonrasında işte kuzenimle konuştum o daha iyiydi diğerlerinden haber alamadım. Ben hariç herkes oradaymış.

3 Kazanın üzerinden 50 gün geçti Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Sonra hastanede hepsi haberi alınca hiçbiri telefonlarımı açmadı. Oğlum kazayı hissetmiş gibi ağlamaya başlamıştı 2 saat onu sakinleştirmeye çalıştım. Herkes eve gelmeye başlayınca kötü bir şey olduğunu anladım. Çünkü öncesinde eşimin kan kaybettiğini müdahale altında olduğunu söylemişlerdi. Öğrenince hiçbir şekilde ağlayamadım, çünkü bir bebeğim vardı. Acımı içime gömdüm ve yaşayamadım.

4 DÜNYANIN EN MERHAMETLİ İNSANIYDI

"DÜNYANIN EN MERHAMETLİ İNSANIYDI"

Eşi Oğuz Murat Aci'nin dünyanın en merhametli insanı olduğunu, 6 Şubat depreminde Hatay'a gidip depremzedelere yardım ettiğini söyleyen Şükriye Aci, "Eşim herkesin tanıması gereken bir insandı. Ben onun merhametine vurulmuştum. Deprem zamanı daha 5 aylıktı çocuğumuz. O zaman bizi bıraktı Hatay'a gitti ardına bir sürü insanı kattı.

5 Kazanın üzerinden 50 gün geçti Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Korkmuştum 'Daha çocuğumuz çok ufak ya sana bir şey olursa orada' demiştim. O zaman 'Ya siz orada olsaydınız' demişti ve gitmişti. Başkasını üzgün görmeye başka bir çocuğu veya başka birilerini aç görmeye dayanamazdı eli bol bir insandı. Onun iyi kalbini sevmiştim her zaman o benim dağ gibi arkamdaydı" ifadelerini kullandı.

6 CANİ ANNE TOKA SESLENDİ: ADALETE TESLİM OLUN

CANİ ANNE TOK'A SESLENDİ: ADALETE TESLİM OLUN!

Son olarak cani anne Eylem Tok'a seslenen Şükriye Aci, adalete teslim olmaları için çağrı yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Eylem Hanım çocuğuna yeterince zarar vermiş bundan sonra da vermeye devam ediyor. Kendisine sesleniyorum gerçekten elini vicdanına koysun çocuğuna daha fazla zarar vermesin.

7 Kazanın üzerinden 50 gün geçti Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Bir an önce artık adalete teslim olsun ve yapması gereken tek doğru olan şeyi yapsın biz de yasımızı tutalım acımız içimizde kaldı. Eylem hanımın eski eşinden de aynı şeyi bekliyoruz çünkü ben bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum.

8 Kazanın üzerinden 50 gün geçti Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci yaşadıklarını anlattı: Acımız ilk günkü gibi taze

Bir çocuk bir suç işliyorsa annesi biliyorsa bu suçu babasının bilmeme gibi bir durumu olamaz. Adalete teslim olsunlar bizim de biraz olsun içimize su serpilsin. Benim eşim geri gelmeyecek ama onlar zaman kaybetmeden ambulansı arasaydı belki de eşim hala hayattaydı.