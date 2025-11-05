Kazancı yüksek ama işçi bulamıyorlar! Denizli'de hasat başladı! Her yerden talep yağıyor

3

Toplandıktan sonra yaklaşık 20 ila 25 gün arasında dinlenmeye bırakılan kestaneleri eğrelti otlarıyla örttüklerini dile getiren kestane üreticisi Sefa Karakaş "Bu sürede bizim kuzuluk dediğimiz tepeciği suluyoruz. Burada yapılan işlemle kestanemiz istediğimiz tat ve aromaya ulaşıyor. Bu süre içinde bekleyen kestanelerimizi daha sonra elle veya makinayla dikenli kabuğundan ayırıyoruz. Yemesi çok keyifli ancak üretimi oldukça zor. Benim ağaçlarımın yaşları daha küçük ama verim ve kalite açısından çok iyi. Havası, suyu, iklimi ve toprak yapısıyla kestane üretimi çok uygun. Bölgemizin kestanesine talep çok oluyor. Allah ürünümüzün bereketini versin" diye konuştu.