Kaza geçiren eşinin yardımına giderken kaza yaptı! Acil tıp teknisyeni Elanur paramedik eşi için dua istiyor

Her 2 kazada yaralanan sağlıkçıların tamamı taburcu edilirken, Elanur Altekin'in ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Uyluk kemiğindeki kırık ayrılmadığı için evde tedavisi devam eden Muhammet Enes Alptekin, 7 yıllık eşi Elanur'un iyileşmesi için dua ettiğini söyledi. Kazaları anlatan ve göğüs ağrısı çeken hastayı hastaneye götürmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Alptekin, "Yoğun sisin olduğu yolda ambulans araca çarptı. Ambulansın arka bölümünde hastayla ilgilenirken çarpmanın etkisiyle savruldu. Bizim geçirdiğimiz kazayı eşim duymuş. Olay yerine en yakın ambulans eşimin görevli olduğu araç olduğu için onları sevk etmişler. Biz başka arkadaşlarımız kaza yapsa da kendi canımızdan biri kaza yapsa da cansiparane çalışıyoruz. Hiç gözümüz görmeden hızlı bir şekilde kaza yerine, olay mahalline intikal ediyoruz. Bu da öyle oldu. Onlar da hızlı bir şekilde gelirken hava durumu elverişli değil, yerler buz, sisten dolayı öndeki aracı göremeyip, takip mesafesini muhtemelen ayarlayamamışlar. Ekip arkadaşlarım bizi olay yerinden alıp hastaneye götürürken, eşimin bulunduğu ambulansın kaza yaptığını öğrendim. Yaralı olduğum için bana önce bilgi vermediler. Durumu iyi dediler. Ancak, hastaneye giderken sürekli aramalarıma rağmen telefona cevap vermedi. Yanındaki arkadaşlar da iyi diyorlardı ama içimde bir sıkıntı vardı. Bazen hissedersin ya öyle bir durum oldu. Eşim ameliyat oldu, iki ayağında da kırığı var. Ameliyattan sonra 1,5 gün yoğun bakımda beklettiler. Şimdi 2 gündür de serviste. 'Ayağımı hissetmiyorum' diyor. His konusunda sinir hassasiyeti var. Ben kendi derdimi unuttum onun sağlığını düşünüyorum. Dua ediyorum. Bütün herkesten de dua istiyorum, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönsün" diye konuştu.