Katılım tam iki katına çıktı! Sahara Festivali'nde 'sinyal' rekoru kırıldı

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Telefonu olmayanlarla birlikte festivalimize yaklaşık 60 bin kişi katıldı. Geçen yıl 30 bin olan katılımı bu yıl iki katına çıkarmayı hedeflemiştik ve bu hedefimize ulaştık. Ardahan, Kars, Rize, Trabzon ve Artvin merkez başta olmak üzere bölgenin en büyük festivalini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yürüttüğümüz tanıtım çalışmalarının karşılığını aldık. Festivalimiz boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sahara Milli Parkı ve Şavşat'ta kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik hâkim oldu. Bu güzel tablo bizleri çok mutlu etti" dedi.