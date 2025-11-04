Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu için arama çalışmaları başlatıldı! 'Birkaç yerde gördüklerini söyleyenler var'

5

Aramaya devam ediyoruz, inşallah sağ salim bulunuz. En son anne ve oğlu Kocaçam köyünde görülmüş. Birkaç yerde daha gördüklerini söyleyenler var ama henüz bir ize daha rastlayamadık. Bulmaya çalışıyoruz, eğer bulamazsak yarın arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.