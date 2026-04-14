Kastamanu'da 8 aylık hamile karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü: 'Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum'

KİRAYI VE AİDATLARINI ÖDEMEYİNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Berkan Civil'in ev sahibi S.G. de, "Elif'i hiç görmedim. Sanığın kira borcu vardı, ödeyemediler. Nisan ayında çıkacağını söyledi. Nisan ayı gelince 2 hafta boyunca aradım ama ulaşamadım. Ben de yöneticiyi aradım. Durumu anlattım. Yönetici ile birlikte daireye çıktık. Koku geliyordu, biz de polisi aradık" diye konuştu.



"AİLESİ BİZİ ARAYIP, ‘KIZINIZI ALIN, YOKSA ÖLDÜRÜR DENİZE ATARIZ' DEDİLER"



Elif Civil'in babası İ.Ç. de, "En son yüz yüze bir yıl önce İstanbul'da görüşmüştük. Yaşananları biz bilmiyoruz. Olaydan 3 ay önce sanığın annesi ve babası bizleri aradı, ‘kızınızı alıp götürün, keser atarız, öldürürüz, geçinemiyorlar' dediler. Biz de kızımızı arayıp durumunu sorduk, 'sorun yok, iyiyiz' dediler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Sanığın ailesini ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.