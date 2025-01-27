Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf! ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

"OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Belirttiği şirketin denetimi 2 Mart 2023 tarihinde yaptığını, yine Özel Öz Köroğlu Güvenlik Ltd. Şti. ile bundan 5-6 yıl önce denetim yönünden anlaşma sağladıklarını anlatan Ergül, şunları kaydetti:"Bu şirket de daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz söz konusudur. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlıkla ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler. Bir de ayrıca elektrik teknik servisimiz vardır. Bu servis de herhangi bir arıza olduğunda anında müdahale ederler. Mutfaktaki elektrikli eşyaların kontrolü mutfakta görevli aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece Grand Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir.