Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf! ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

Bu tarihten itibaren kendisinin oteli işlettiğini ifade eden Ergül, "Otelin denetimlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri gelir. Otelde denetim yaparlar. Kültür ve Turizm Bakanlığının yetki verdiği FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Denetim neticesinde düzenlediği rapora istinaden bize Sürdürebilir Turizm Belgesi'ni vermektedir. Bu firma Bolu'da da faaliyet göstermektedir. Yetkilisinin ismi belgenin üzerinde yazılıdır. İsmi Ali A'dır." ifadelerini kullandı.Ergül, ilk belgelendirme tarihi 2 Mart 2023, düzenleme tarihi 2 Mart 2024 ve geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürebilir Turizm 1. Aşama Belgesi'nin, Grand Kartal Otel'in denetlendiğine ilişkin düzenlendiğini, üç aşamalı denetimin birinci aşamasının her yönden denetimi gösterdiğini, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise bazı denetimlerin daha hafif şekilde yapıldığını aktardı.