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Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf! ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciası ile ilgili soruşturma sürerken detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Otelin muhasebe müdürü, "Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi" itirafı ortaya çıktı.

DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
1Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. TRT Haber'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanırken, tutuklular arasında bulunan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından da Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, iptal dilekçesi verin dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana bu "eksiklikleri gidermek çok masraflı", denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim dedi." itirafında bulundu.

2BAKANLIK EKİBİ OTELDE İNCELEM YAPTI

BAKANLIK EKİBİ OTELDE İNCELEM YAPTI

Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.

3İSTANBULDA BİR GÖZALTI DAHA

İSTANBUL'DA BİR GÖZALTI DAHA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

4YANGININ NASIL BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

YANGININ NASIL BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel’deki yangının, kahvaltı hazırlamak için mutfağa giden 4 kişilik ekibin, kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi.

53 ÇOCUK DAHA GÖZALTINA ALINDI

3 ÇOCUK DAHA GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18’den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.

6GAZELLE OTEL KAPATMA KARARI ALDI

GAZELLE OTEL KAPATMA KARARI ALDI

Grand Kartal otelinin sahibi Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır.Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

7OTEL SAHİBİ ÇALIŞANLARI SUÇLADI

OTEL SAHİBİ ÇALIŞANLARI SUÇLADI

Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki savunmalarına ulaşıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 15 zanlı arasında bulunan Halit Ergül'ün savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.

8YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM

"YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM"

Yönetim kurulu başkanı olduğu Grand Kartal Otel ile Gazelle Otel'in aynı şirket bünyesinde bulunduğunu, 1997'de yapımına başlanan ve 1999'da bitirilerek açılan oteli, 2019 yılında vefat eden kayınpederi Mazhar M'nin inşa ettiğini anlatan Ergül, yönetim konusunda kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınarak ana şirket Kartal Otel AŞ bünyesindeki Grand Kartal ve Kartal Otel'in kardeşlerin şirketlerine kiralandığını aktardı.Ergül, 2007'de otellerin ayrıldığını ve Grand Kartal Otel AŞ'nin kendi şirketi olan Grand Kartal Turizm Ticaret AŞ'ye kiralandığını belirterek, bu tarihten önce buraların bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi ile işletildiğini, oteller ayrılınca kiralama yaptıkları için İl Özel İdaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıklarını kaydetti.

9Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

Bu tarihten itibaren kendisinin oteli işlettiğini ifade eden Ergül, "Otelin denetimlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri gelir. Otelde denetim yaparlar. Kültür ve Turizm Bakanlığının yetki verdiği FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Denetim neticesinde düzenlediği rapora istinaden bize Sürdürebilir Turizm Belgesi'ni vermektedir. Bu firma Bolu'da da faaliyet göstermektedir. Yetkilisinin ismi belgenin üzerinde yazılıdır. İsmi Ali A'dır." ifadelerini kullandı.Ergül, ilk belgelendirme tarihi 2 Mart 2023, düzenleme tarihi 2 Mart 2024 ve geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürebilir Turizm 1. Aşama Belgesi'nin, Grand Kartal Otel'in denetlendiğine ilişkin düzenlendiğini, üç aşamalı denetimin birinci aşamasının her yönden denetimi gösterdiğini, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise bazı denetimlerin daha hafif şekilde yapıldığını aktardı.

10OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR

"OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Belirttiği şirketin denetimi 2 Mart 2023 tarihinde yaptığını, yine Özel Öz Köroğlu Güvenlik Ltd. Şti. ile bundan 5-6 yıl önce denetim yönünden anlaşma sağladıklarını anlatan Ergül, şunları kaydetti:"Bu şirket de daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz söz konusudur. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlıkla ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler. Bir de ayrıca elektrik teknik servisimiz vardır. Bu servis de herhangi bir arıza olduğunda anında müdahale ederler. Mutfaktaki elektrikli eşyaların kontrolü mutfakta görevli aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece Grand Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir.

11YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM

"YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM

"Ben yangın olayını eşimden öğrendim. Eşim de Grand Otel'deydi. Beni telefonla aradı. Bu şekilde yangını öğrendim. Eşimin otel yönetimiyle alakası yoktur. Bazen otele eşim gezmeye gitmektedir. Yangın merdivenlerini müşteri ve personel kullanmaktadır. Ben elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur."Ergül, binanın içerisindeki iç ve dış dekorasyonu kayınpederinden devraldığı şekilde kullandıklarından bahsederek, otelin genel müdürü damadı Emir Aras'ın kendisinden habersiz bir şey yapmayacağını ifade etti.Her departmanın kendi şefinin bulunduğunu, mutfağın da ayrıca aşçıbaşısı olduğunu, servis bitince yattığını ve çalışanların sabah kahvaltısını geceleyin hazırladığını aktaran Ergül, "Otelde 2 senede bir yangın tatbikatı yapılır. Bu tatbikatlar da sezon açılışından önce yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde, yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren planlar vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur. Size ibraz ettiğim dosyada yangına hazırlık olarak yaptığımız işlemler söz konusudur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

12OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR

"OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğinin bildiren Ergül, olay günü Gazelle Otel'de bulunduğunu, yangın haberi gelince bölgeye gittiğini ve itfaiyenin kendisinden 15 dakika sonra geldiğini anlattı."Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır." ifadesini kullanan ve gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, "En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi." iddiasında bulundu.

13Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

Ergül, otelin inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğunun bulunmadığını öne sürerek, "Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem de hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş. Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım." savunmasında bulundu.

14Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesinden yangına karşı yeterlilik belgesi, sonrasında da İl Özel İdaresinden açılış belgesi aldıklarını aktaran Ergül, "Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere Turizm Bakanlığının yetki verdiği özel bir şirket bizi denetlemektedir. Bu şirketle ilgili bilgileri savcılık aşamasında beyan etmiştim. İtfaiyenin bize denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir." ifadelerini kullandı.

15TUTUKLU SAYISI 19’A YÜKSELDİ

TUTUKLU SAYISI 19’A YÜKSELDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

16OTELİN AŞÇISI KONUŞTU: BEN ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM

OTELİN AŞÇISI KONUŞTU: BEN ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM

Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Mustafa Serbest, muhabirine yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey." diye konuştu.Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

17YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISI TAHTAYDI

"YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISI TAHTAYDI"

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi.Otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savunan Serbest, şöyle devam etti:"Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi.

18Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’

"Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.