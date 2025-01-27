Kartalkaya yangın faciası ile ilgili şok itiraf! ‘Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciası ile ilgili soruşturma sürerken detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Otelin muhasebe müdürü, "Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısının yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi" itirafı ortaya çıktı.
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 14:33 • Son Güncelleme:
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 14:33 • Son Güncelleme: