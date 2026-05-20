Kars’ta geçmiş sulara gömüldü! Görenlerin içi sızladı: 'Eskiden köyden çocuk sesleri yükselirdi'

Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini ifade eden Ahmet Can Çetinkaya, "Eskiden Karakurt köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Artık bakarak geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında sadece uzaktan bakıyoruz ve geçiyoruz" diye konuştu.Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.