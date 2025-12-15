Kars için tarih belli oldu: Sezon resmen açılıyor

1

Türkiye'nin en önemli kış turizm duraklarından olan ve "Kristal Karın Başkenti" olarak bilinen Sarıkamış, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen kayak sezonu, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sarıkamış'ta kayak sezonun açılacağını ifade eden Kayak antrenörü Karcan Cengiz, "Sarıkamış Kayak Merkezi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Doğal olarak 60-70 santim karımız mevcut, kısa sürede start vereceğiz. Tüm kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.