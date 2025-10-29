Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava tahmin raporuyla illeri tek tek açıkladı
Son dakika haberine göre soğuk havalar yurtta etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerinde, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ BÜZLANMAYA NEDEN OLUYOR
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 30°CAz bulutlu
ANTALYA 15°C, 27°CAz bulutlu
HATAY 14°C, 27°CAz bulutlu
ISPARTA 6°C, 22°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği, bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 18°CAz bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 18°CAz bulutlu
KONYA 7°C, 19°CAz bulutlu
NEVŞEHİR 5°C, 16°CAz bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 20°CAz bulutlu
DÜZCE 6°C, 23°CAz bulutlu
SİNOP 11°C, 24°CAz bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 21°CAz bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°CAz bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°CAz bulutlu
MARDİN 13°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu