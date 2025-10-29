GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava tahmin raporuyla illeri tek tek açıkladı

29.10.2025 - 20:13

Son dakika haberine göre soğuk havalar yurtta etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 - 5 derece üzerinde, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ BÜZLANMAYA NEDEN OLUYOR

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 30°CAz bulutlu

ANTALYA 15°C, 27°CAz bulutlu

HATAY 14°C, 27°CAz bulutlu

ISPARTA 6°C, 22°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği, bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 18°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°CAz bulutlu

KONYA 7°C, 19°CAz bulutlu

NEVŞEHİR 5°C, 16°CAz bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 20°CAz bulutlu

DÜZCE 6°C, 23°CAz bulutlu

SİNOP 11°C, 24°CAz bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 21°CAz bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°CAz bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°CAz bulutlu

MARDİN 13°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu