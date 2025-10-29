Karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava tahmin raporuyla illeri tek tek açıkladı

11

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



ERZURUM -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu



KARS -4°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



MALATYA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutlu



VAN 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı