Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede literatüre girdi: Doktorlar bile şok oldu: 'Çok şaşırdık, çakıl taşı resmen'

Bebeğin hayatını tehdit edecek ciddi enfeksiyonlar gelişebiliyor. Anomalilerin durumuna göre bu hastalar bir sıra ameliyat geçirerek sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebiliyor. Hastamızı muayenelerine, kontrollerine çağıracağız. Biz de o kadar taş beklemiyorduk, maksimum 100-110 kadar bir taş vardır diye bir düşüncemiz vardı, sayalım dedik. 287 taş da bizi ameliyat esnasında heyecanlandırmıştı. Saydıktan sonra bu bilgiyi hastamız ve ailesiyle paylaştık. Onlar da şaşkınlık halindeydi, böbrek taşını düşüren bir kişiyle konuştuğunuz zaman bir taşın bile ne kadar zor bir şekilde düştüğünü size tarif edecektir. Taşların uzun yıllar boyunca yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyoruz."