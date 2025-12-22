Kargo tesliminde imza atarken bir kez daha düşünün: Hayatınızı karartabilir!
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı, suç dünyasının gizemli kapılarını aralarken vatandaşlar için de hayati uyarılar yayımladı. Belge İnceleme Uzmanı Komiser Nurefşan Bingöl, özellikle kargo teslimatlarında atılan 'masum' imzaların aslında boş bir senede atılmış olabileceği konusunda uyardı. Öte yandan 'change' araçların nasıl tespit edildiği ve senet imzalanırken neden kendi kaleminizi kullanmanız gerektiğiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bilmeniz gerekenler...
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı belirleniyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak çalışan Nurefşan Bingöl, "İmza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın sorumluluk sahasında 10 il bulunuyor. Bulgular suçun niteliğine göre balistik, belge, kimya ve iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor.
Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl, "Değeri ve resmi niteliği olan her türlü belgenin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı, el yazısı ve imzalarının şahıs aidiyetinin belirlenmesi, makine yazılarının hangi makineden elde edildiği hususunda adli ve idari makamlara uzmanlık raporu hazırlayan birimdir" dedi.
Belge İnceleme Şube Müdürlüğü olarak vatandaşları iki alanda uyarmak istediklerini de belirten Bingöl, "Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır.
İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" diye konuştu.
Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda hizmet veren İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de şaşi numarası değiştirilmiş araçlar inceleniyor. İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ziya Güneş, "İş yoğunluğumuzun çoğunu, halk arasında 'change' olarak tarif edilen motor şaşi numarası değiştirilmiş ya da yok edilmiş araçlar oluşturmaktadır.
Burada uzman ve asistan arkadaşlarımızın gerek fiziksel gerekse de kimyasal uğraşları sonucunda motor veya şaşi numarasının tespitini ve aracın kimliklendirilmesini yapıp, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz" dedi.