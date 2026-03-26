Karadeniz sahillerine vuran insansız araçlar bitmiyor! Şimdi de Ordu'da ortaya çıktı

3

ORDU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili Ordu Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:"Fatsa ilçemizin Bolaman Mahallesi'nde, 26.03.2026 Perşembe günü (bugün) saat 10.00 sıralarında yaklaşık 2 mt x 50 cm ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz sahilde kıyıya vurmuştur. Ordu İl Jandarma Komutanlığı/Kriminal Şube Müdürlüğü PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı/OYİ Timine teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)