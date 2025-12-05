GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar, yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar 65 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve hortuma karşı uyardı

05.12.2025 - 18:30Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı ve turuncu kod uyarısı yaparken 65 ilde sağanak yağış bekleniyor. AKOM, İstanbul'da hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

Antalya, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sarı Muğla için ise turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, değerlendirmelere göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi.

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Sağanak yağışların bugün başlayıp önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil 65 ilde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte pazar günü yağmur beklenen iller;

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis, Muş

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güneybatısının, akşam saatlerinde genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°CParçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 7°CParçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 7°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°CParçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı