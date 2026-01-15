GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kar yağışları yeni soğuk hava dalgası ile geliyor! Yurtta günlerce etkili olacak, Meteoroloji illeri tek tek uyardı

15.01.2026 - 20:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kar yağışları yurtta etkisini tekrar gçsterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

KAYSERİ -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) bölgenin kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -16°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) hafif kar yağışlı

KARS -16°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -10°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN -4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu