Kar yağışları yeni soğuk hava dalgası ile geliyor! Yurtta günlerce etkili olacak, Meteoroloji illeri tek tek uyardı
Son dakika haberine göre kar yağışları yurtta etkisini tekrar gçsterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı kar yağışlı
KONYA -2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) bölgenin kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -16°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) hafif kar yağışlı
KARS -16°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
VAN -10°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN -4°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu