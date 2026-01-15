Kar yağışları yeni soğuk hava dalgası ile geliyor! Yurtta günlerce etkili olacak, Meteoroloji illeri tek tek uyardı

16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



RİZE 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı