Kar yağışları geri geliyor! Meteoroloji son hava durumu raporuyla 20 ili uyardı
Son dakika hava durumu haberine göre kar yağışları yurda geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Güneydoğu Anadolunun doğusu ile Nevşehir, Karaman, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi. Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
Yarın, Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
EGE'NİN KUZEYİ İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nin batısında rüzgarın 29 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yetkililer, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ilgili ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu.
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hafta sonu gelecek soğuk hava daha çok Trakya Marmara’nın güney ve doğusu ve Anadolu’da kar yağışı yapacak görünüyor. Pazartesi İstanbul’da sıcaklık karla karışık yağmur sınırında 6 C. 4 C’ye inerse karla karışık yağmur ve yüksekler az ihtimal kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul’da yüksek tutmayın. Takip ediyoruz daha 5 gün var değişebilir.”
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolunu da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmurlulu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KONYA 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
SİVAS -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunda bu akşam (Çarşamba) ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 0°CÇok bulutlu
KARS -15°C, 1°CÇok bulutlu
MALATYA -2°C, 3°CÇok bulutlu
VAN -4°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 14°CÇok bulutlu
SİİRT 2°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 2°C, 14°CÇok bulutlu