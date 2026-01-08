Kar yağışları Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı: Edirne'nin Hamzabeyli köyü beyaza büründü
08.01.2026 - 20:16Güncellenme Tarihi:
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte 2026 yılının ilk karı Edirne'nin sınır köylerinde yüzünü gösterdi.
Sınır hattına yakın konumuyla bilinen Hamzabeyli köyü, kar yağışının etkili olduğu ilk yerleşim yerlerinden biri oldu.
Yağmurun ardından aniden bastıran kar, kısa sürede köyü beyaza bürüdü.
Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırırken, köy sakinleri ilk karın sevincini yaşadı.
Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Toroz, yağan karı selfie çekerek ölümsüzleştirdi.
Diğer köylüler de evlerinden çektikleri videolar ile kar sevincini paylaştı.
İki gündür devam eden yağmurun ardından kar sevinci yaşadıklarını belirten Toroz, yağışın devam etmesini umduklarını söyledi.