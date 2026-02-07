Kar yağışı, sağanak ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji su baskını, yıldırım ve hortum karşı uyardı

14

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Erzincan, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı



KARS -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



MALATYA 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



VAN 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı