Kar yağışı, sağanak ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji su baskını, yıldırım ve hortum karşı uyardı
Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hafta sonu itibariyle başlayan sağanak yağışlarının yeni haftanın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 12 ilde ise sarı kodlu alarm verildi.
Doğu Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden (Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan, yükseklerde kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
EDİRNE 4°C, 12°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Erzincan, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
VAN 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı