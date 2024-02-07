Kar rekoru kırıldı! Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi
Günlerdir kar yağışı için uyarı yapılıyordu. Uyarıların ardından öyle bir kar yağışı görüldü ki kent adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan’da 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, “Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi.
DHA
• 07 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: