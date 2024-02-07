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GündemKar rekoru kırıldı! Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi
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Kar rekoru kırıldı! Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

Günlerdir kar yağışı için uyarı yapılıyordu. Uyarıların ardından öyle bir kar yağışı görüldü ki kent adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan’da 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobillerin kara gömüldüğü Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, “Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi.

DHA
• 07 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi. İki gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

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İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

3VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI

VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.

4Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

Vali Çiçek, “Ardahan’ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu.

5CADDENİN ORTASINDA KAYAK YAPTI

CADDENİN ORTASINDA KAYAK YAPTI

Oğuz Kağan Ürker adlı genç, kayak takımlarını giyerek kentin karla kaplı yollarında kayak yaptı. Ürker, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezine gidemedik.

6Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

Biz de kendimizi sokağa attık. Kar yağışı yüzünden eve kapandık. Evde canım sıkıldı. Ben de kayak takımlarımı aldım, kaskımı ve gözlüğümü de takarak kendimi kayak yapmak için caddeye attım” dedi.

7ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Kar yağışının etkili olduğu Posof ilçesinde Ardahan-Türkgözçü kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ilçe merkezinde çok sayıda otomobil beyaz örtünün altında kaldı.

8Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

Kar yağışı sebebiyle Türkgözü yolunda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtarmak için ekipler seferber oldu. İş makinelerinin açtığı yolla araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.

9Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi

İlçe merkezinde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç kırıldı. Posof Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaparken vatandaşlar, bu yıl kar yağışının fazla olduğunu söyledi.

10Kar rekoru kırıldı Sibirya soğukların ardından şehir resmen kara gömüldü, 55 yıldır böylesi görülmedi