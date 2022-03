Kan şekerini anında düşürüyor! Çin tıbbında kullanılıyor, günde bir bardak yeterli, kalp hastalıkları, mide ülseri, gastrointestinal sorunlar...

Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyebilir

Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek konsantrasyonda C vitamini içermesidir. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminizde aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar;