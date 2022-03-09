Kan şekerini anında düşürüyor! Çin tıbbında kullanılıyor, günde bir bardak yeterli, kalp hastalıkları, mide ülseri, gastrointestinal sorunlar...

Antioksidanlar açısından zengin

Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hücre hasarını koruyan veya azaltan maddelerdir. Antioksidanlar açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik durumlara karşı koruma sağlıyor. Altı meyve ekstraktının antioksidan içerikleri üzerine yapılan bir çalışmada, kuşburnunun en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu bulunmuştur. Daha spesifik olarak , tümü güçlü antioksidan özelliklere sahip olan yüksek düzeyde polifenoller , karotenoidler ve C ve E vitaminleri içerdiği de bulgular arasında yer alıyor.