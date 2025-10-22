Kahramanmaraş'ta esnaf isyan etti! Elektrik kesintileri 1,5 milyon TL'lik makineyi yaktı: 'Artık yeter'

5

Esnaf Gökhan Gökücü ise, "Devam eden bir altyapı çalışmaları var, belediyemiz hummalı şekilde çalışıyor ancak özel kurum ve kuruluşlardan şikayetçiyiz. Kendi jeneratörümüzü getirip içeriden kendi internetimizi kullanıyoruz. Suları şişeliyoruz sokağın içinde toz ve toprak var. Yetkililerden derdimize derman arıyoruz. En fazla internet kesintileri oluyor ve elektrik kesiliyor. Jeneratör ile işimizi çözmeye çalışıyoruz. Devletimiz büyük, herkese bir çözüm bulacaktır" diye konuştu.