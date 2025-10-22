Kahramanmaraş'ta esnaf isyan etti! Elektrik kesintileri 1,5 milyon TL'lik makineyi yaktı: 'Artık yeter'
Kaynak : İHA
Kahramanmaraş'ta son dönemde art arda yaşanan elektrik, su ve internet kesintileri, özellikle üretim yapan esnafı çileden çıkardı. Dulkadiroğlu ilçesinde kafe işleten esnaf Gökhan Karadoğan, sık sık kesintiler yüzünden milyonluk makinelerinin ciddi hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini belirterek isyan etti.
Kahramanmaraş'ta esnaf, sık sık kesilen elektrik nedeniyle milyonluk makinelerinin zarar gördüğünü söyledi.
Kahramanmaraş'ta son dönemde sık sık yaşanan elektrik, su ve internet kesintileri hem vatandaşları hem de esnafı zorluyor. Özellikle üretim yapan işletmelerde kesintiler nedeniyle işlerin aksadığı, bazı makinelerin de zarar gördüğü ileri sürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kafe işleten esnaf Gökhan Karadoğan, sık sık kesilen elektrik nedeniyle makinelerinin zarar görüp kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Duruma tepki gösteren Karadoğan, "Buz makinemi iki defa değiştirdim kesintiler nedeniyle arıza yaptı motor ve rezidansı yandı. Aynı şekilde bulaşık ve 1,5 milyonluk kahve makinemde arıza oluştu su ve elektrik kaybından dolayı. Cihazlar açılıp kapandığı için de zarar görüyor" dedi.
Esnaf Gökhan Gökücü ise, "Devam eden bir altyapı çalışmaları var, belediyemiz hummalı şekilde çalışıyor ancak özel kurum ve kuruluşlardan şikayetçiyiz. Kendi jeneratörümüzü getirip içeriden kendi internetimizi kullanıyoruz. Suları şişeliyoruz sokağın içinde toz ve toprak var. Yetkililerden derdimize derman arıyoruz. En fazla internet kesintileri oluyor ve elektrik kesiliyor. Jeneratör ile işimizi çözmeye çalışıyoruz. Devletimiz büyük, herkese bir çözüm bulacaktır" diye konuştu.