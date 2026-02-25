Kahramanmaraş’ın tek bir mahallesinde yapılıyor! İftarın gizli kahramanı: Kapış kapış gidiyor, ustası sırrını verdi
Gastronomi dünyasının parlayan yıldızı Kahramanmaraş, Ramazan ayında damakları şenlendiren asırlık bir lezzetle gündemde: Fıstıklı Şekerli Börek. Tarihi Mağralı Mahallesi’nde usta ellerde şekillenen bu eşsiz lezzet; yarım yağlı tuzsuz peynir, bol Antep fıstığı, tereyağı ve şekerin hamurla buluşmasıyla hayat buluyor. İftar sofralarının vazgeçilmez finali olarak görülen fıstıklı börek, hem tatlı hem de tuzlu aromasının dengesiyle tadanları kendine hayran bırakıyor. İşletmeci Mustafa Gürdal’ın özel tarifiyle fırında sadece 6 dakikada pişen ve üzerine sürülen taze tereyağı ile servis edilen bu coğrafi işaret adayı lezzet, kentin gastronomi zenginliğini yansıtmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın öne çıkan lezzetlerinden fıstıklı börek, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.
Geleneksel mutfağıyla damaklarda iz bırakan Kahramanmaraş'ta, hem yerel halkın hem de kenti ziyaret eden misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği fıstıklı börek, tarihi dokusuyla öne çıkan Mağralı Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.
Bol miktarda tuzsuz peynir, Antep fıstığı ve şeker kullanılarak hazırlanan börek, tatlı ve tuzlunun uyumunu bir arada sunuyor. Özellikle Ramazan ayında iftar sonrası tercih edilen tatlar arasında gösterilen peynirli fıstıklı börek, kentin gastronomi zenginliğini yansıtan önemli ürünler arasında yer alıyor. Görünümü ve kendine has aromasıyla dikkat çeken lezzet, Kahramanmaraş mutfağının simge tatları arasında öne çıkmayı sürdürüyor.
Fıstıklı börek satışı yapan işletmeci Mustafa Gürdal, özellikle Kahramanmaraş'a özgü şekerli böreğin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Şekerli böreğin yapımında yarım yağlı tuzsuz peynir kullandıklarını ifade eden Gürdal, içerisine tereyağı ekleyerek lezzeti artırdıklarını söyledi.
İsteğe bağlı olarak muz ve fıstık kullandıklarını belirten Gürdal, pişirme sonrasında üzerine tane fıstık ilave ettiklerini şeker ve yumurta ile harmanlanan karışımın hamurun üzerine yerleştirilerek fırında pişirildiğini aktardı.
Fıstıklı böreğin tamamen Kahramanmaraş'a özgü bir lezzet olduğuna dikkat çeken Gürdal, "Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fırına verildikten sonra ortalama 5-6 dakikada pişen şekerli börek, pişirme işleminin ardından üzerine yeniden tereyağı sürülüp fıstık eklenerek servise sunuluyor" dedi.