Kahramanmaraş'ın tarihi bakırcılığı bitme noktasında: 'Bizden sonra çekiç vuracak kimse kalmayacak!'

"Eskiden bu çarşıda 30 dükkan vardı. Her dükkandan çekiç sesleri gelirdi. Artık bu sesler azaldı, çünkü yetişen eleman yok. Biz mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben 56 yaşındayım, 65 yaşına kadar gücüm yettiği sürece çekiç vuracağım. Kahramanmaraş'ta şu anda yalnızca 3 usta kaldık. Bakırda eleman yetişmediği için son nesle geldiğimizden dolayı biraz zorlanıyoruz. Meslek bitmek üzere. Bizden sonra da bakırcılığı yürütecek kimse kalmayacak. Geçlerimiz temiz, masa başında iş istiyorlar, bedenen güç gerektiren bir mesleği tercih etmiyorlar. Bakırcılık mesleğinin benim gördüğüm kadarıyla 10 yılı var, ondan sonra bu işi yapacak eleman bulamayız."