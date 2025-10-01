GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kağıthane'de korkunç ölüm! Frene basacağına gaza bastı 18 yaşındaki genç 3 tonluk forkliftin altında kaldı

01.10.2025 - 10:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Kağıthane'de inşaatta çalışan kazık operatörü Mikail A. (24), yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için Yasin Arık’tan (18) yardım istedi. Aracı çalıştıran Arık, iddiaya göre fren yerine gaza basınca forklift devrildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki aracın altında kalan Arık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı haber alan yakınları feryat ederek sinir krizi geçirdi. Mikail A.'nın ifadesinde Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini ve fren yerine gaza basınca forkliftin kayarak üstüne düştüğünü belirtti.

Olay, 29 Eylül Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazık operatörü Mikail A., boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için yardım istedi.

Ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık’a haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık’ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.

Kazanın ardından Mikail A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık’ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık’ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık’ın öldüğünü öğrenen yakınları oferyat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakimleştirmeye çalıştı.

Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık’ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık’ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.