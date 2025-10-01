Kağıthane'de korkunç ölüm! Frene basacağına gaza bastı 18 yaşındaki genç 3 tonluk forkliftin altında kaldı

2

Ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık’a haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık’ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.