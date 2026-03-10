Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2026 Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu konusunda gündeme geldi. 2026 Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiğini araştıran vatandaşlar, bin aydan daha değerli olan bu kutsal geceyi ibadetle geçirmenin planlarını yapıyor. Peki Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?
İslam alemi için kuşkusuz en önemli gecelerin başında Kadir gecesi geliyor. Kuran'ın indirilmeye başlandığı gece olan ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler bu kutsal günün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. 2026 Kadir gecesinin tarihi, hangi güne denk geldiği ve kaç gün kaldığı haberimizde.
KADİR GECESİ 2026 TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 27. gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi; gecelerin en feyizli ve bereketlisidir. Kadir Gecesi; bin aydan hayırlıdır. Çünkü Kelamullah olan Kur’an-ı Kerim bu gecede inzal olmaya başladı.
Yüce Mevla’m Kadir gecesinde “Gerçek biz Kur’an-ı Kadir Gecesinde indirmeye başladık” (Kadir suresi,1) buyuruyor. Kadir Gecesi aynı zamanda bütün Melaikei kiram Cebrail (a.s) beraber yeryüzüne, insanlık arasına; rahmet huzur ve bereket dağıtmak üzere inerler. Kur’anı-ı Kerim “ Onda Melekler ve Ruh (Cebrail a.s.) Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner” (Kadir suresi ,4 )buyuruyor.