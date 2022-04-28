Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz hakkında konuştu: Maksat bizim yakışmamızdı
Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu, pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyada da çok konuşulan 'Ceylin' karakterini canlandıran partneri Pınar Deniz'le uyumları hakkında açıklama yaptı.
Kanal D’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
"İNSANLAR BİZİ YAKIŞTIRIYOR"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, dizideki partneri Pınar Deniz’le ilgili şu ifadeleri kullandı:
Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı.
"BEN DE 'BU KADAR DA OLMAZ' DİYORUM"
Dizide her bölümün merak uyandıran bir sonu olması hakkında Urgancıoğlu, “Ben de senaryoyu okuyunca, 'Bu kadar da olmaz' diyorum. Hatta 3-4 kere tekrar okuyorum. Senaristimiz Sema’nın (Ergenekon) ellerine sağlık. Her bölüm biz de, seyirci de merak halinde oluyor” açıklamasını yaptı.
"BOŞ KALAN İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARACAĞIM"
Başarılı oyuncu, “Bayram ve yaz tatili planları yapıldı mı?” sorusuna , “Yazın bir proje gelmezse dinlenmek istiyorum, ailemin yanında olacağım. Bayramda herkes bir yere gidecek, İstanbul boş kalacak. Ben de boş kalan İstanbul’un tadını çıkartmak istiyorum" yanıtını verdi.
"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ RENKLENDİ"
Sezonun en çok izlenen dizilerinden Yargı’nın sosyal medyada da gündem olması hakkında Urgancıoğlu, "Pınar'ın paylaştığı bir story vardı. Bizim fanlarımızın editlediği bir tane video vardı ve onu editleyen kız bizim sosyal medya grubumuzun içerisine girdi. Şu an onun editlediği video'ları izliyoruz. Onun öyle bir önü açılmış oldu. Sosyal medya hesaplarımız renklendi resmen” dedi.
OYUNCU KADROSU
Her pazar reytinglere damga vuran Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.