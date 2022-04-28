Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz hakkında konuştu: Maksat bizim yakışmamızdı

"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ RENKLENDİ"

Sezonun en çok izlenen dizilerinden Yargı’nın sosyal medyada da gündem olması hakkında Urgancıoğlu, "Pınar'ın paylaştığı bir story vardı. Bizim fanlarımızın editlediği bir tane video vardı ve onu editleyen kız bizim sosyal medya grubumuzun içerisine girdi. Şu an onun editlediği video'ları izliyoruz. Onun öyle bir önü açılmış oldu. Sosyal medya hesaplarımız renklendi resmen” dedi.