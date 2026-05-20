Japonya’dan kalkıp Hakkari’ye geldi, Yüksekova dağlarına çıktı! Tek bir amaç için kilometrelerce yol katetti

Bölgenin doğasının, özellikle uçkun bitkisinin ve ardından ziyaret ettiği ters lalelerin büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden Kano, "Doğa gerçekten çok etkileyici. Halk, haziran ve temmuz aylarında buraların yeşilin ve akarsuların etkisiyle çok daha göz alıcı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. O dönemlerde Yüksekova'ya mutlaka yeniden gelmek istiyorum" dedi.Son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla birlikte dağcılık, trekking ve kış sporları gibi alanlarda adından söz ettiren Yüksekova, farklı ülkelerden gelen seyahat tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.