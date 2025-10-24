İZSU su kesintisi! İzmir'in iki ilçesinde 22 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

1

İzmirli vatandaşların son aylarda en çok yaşadıkları sorun susuzluk olmaya devam ediyor. Barajlarda suyun bitme noktasına gelmesinden kaynaklı planlı su kesintileri ve arızalardan kaynaklı su kesintileriyle mücadele eden vatandaş suların kesilmesinden bıktı. İZSU'nun su kesintileri listesi hergün onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde uzayıp gidiyor.