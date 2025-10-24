İZSU su kesintisi! İzmir'in iki ilçesinde 22 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
Kaynak : Haber Merkezi
İzmir'de su kesintileri hız kesmeden devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nin açıklamasına göre bazı ilçelerde 22 saati bulan su kesintileri yaşanacak. İşte İZSU'nun açıklamalarına göre anlık su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler...
İzmirli vatandaşların son aylarda en çok yaşadıkları sorun susuzluk olmaya devam ediyor. Barajlarda suyun bitme noktasına gelmesinden kaynaklı planlı su kesintileri ve arızalardan kaynaklı su kesintileriyle mücadele eden vatandaş suların kesilmesinden bıktı. İZSU'nun su kesintileri listesi hergün onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde uzayıp gidiyor.
İşte İZSU'nun 24 Ekim 2025 Cuma günü duyurduğu su kesintileri;
ÇİĞLİ
Mahalleler:
GÜZELTEPE, KÜÇÜK ÇİĞLİ, ŞİRİNTEPE, YAKAKENT
24.10.2025 saat 13:00 ile 25.10.2025 saat 11:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.
SU KESİNTİSİNİN SEBEBİ:
Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen bin 400 milimetre çaplı beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı dolayısıyla belirtilen mahallelerde su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur. Bölgeye su verilememektedir.
KARŞIYAKA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER:
AKSOY, ALAYBEY, ATAKENT, BAHARİYE, BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK, BOSTANLI, DEDEBAŞI, DEMİRKÖPRÜ, DONANMACI, FİKRİ ALTAY, GONCALAR, İMBATLI, MAVİŞEHİR, NERGİZ, ÖRNEKKÖY, ŞEMİKLER, YALI
KESİNTİ TARİH VE SAATİ:
SU KESİNTİSİNİN SEBEBİ:
ÖDEMİŞ: OCAKLI MAHALLESİ
24.10.2025 saat 13:43 ile 15:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ARIZA SEBEBİ
Ödemiş ilçesi Ocaklı mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
ÖDEMİŞ: KONAKLI MAHALLESİ
24.10.2025 saat 12:21 ile 15:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ARIZA SEBEBİ
Ödemiş ilçesi Konaklı mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
ÖDEMİŞ: SEKİKÖY MAHALLESİ
23.10.2025 saat 19:30 ile 24.10.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.
ARIZA SEBEBİ:
Ödemiş ilçesi Sekiköy mahallesinde meydana gelen pompa motor arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.