İzmirliler dikkat! 13 ilçeyi ilgilendiriyor: Yılbaşı gecesi ara verilecek
İZSU, kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi ara verileceğini açıkladı. Konak başta olmak üzere 13 ilçede yılbaşı gecesi kesinti yapılmayacak.
Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. İzmir'de 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri, ilk olarak 3 günde 1 olacak şekilde planlanmıştı.
9 Eylül'den itibaren 2 günde 1 yapılmaya başlanan kesintiler, 10 Aralık'tan sonra her gün uygulanmaya başlanmıştı. Diğer yandan kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı, tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 0,17'ye düştü.
Gördes ve Balçova Barajı'nda su kalmadı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,38, Ürkmez Barajı'nda 6,68, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 46,55'e geriledi. Barajlarda su seviyesinin azalması sonucu ihtiyacın büyük bir bölümü yer altı su kaynaklarından karşılanmaya başlandı.