İzmir'de torun dehşeti! Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı: Vicdanları sızlatan olay

2

Yaşadıklarını anlatan Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini iddia etti. Şenkaya, "Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar. Mutfağa gittiğimde torunum beni darp etti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar" dedi.