İzmir'de hasat başladı! İnternet satışları pazarı geçti: Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

İklim değişikliğinin enginar üretimini bir yandan olumlu bir yandan da olumsuz etkilediğini kaydeden Kocabıyık, şöyle devam etti: "Bu kış çok yağmur yağdı. Enginar sürekli suyun içerisinde kaldığı için çürümeye başlıyor. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela şu an tam zamanı olduğu için yağmurda besledi enginarı. Gayet iyi olacak ilerleyen zamanlarda. Sakız enginarlar taze dalından 50 liradan başlıyor. Çanak enginarı 65 liradan veriyoruz. Çünkü onun soyum ücreti var. Bu sene soyum ücretine adet başına 10 lira alıyorlar. O yüzden maliyetiyle beraber 65 liraya çıkmış oluyor. Soyuyoruz. Vakumluyoruz. Hem pazarlara gönderiyoruz hem dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladık. Vakumlu bir şekilde veya bidonda limonlu su ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz."