İzmir'de 2026 kurban kesim ücretleri açıklandı! İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyatları

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Belirlenen tarifeye göre, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4 bin 500 TL, küçükbaş kesim bedeli ise bin 200 TL oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3 bin 500 TL, küçükbaş kesimleri 900 TL; bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 TL, küçükbaş kesimleri ise 260 TL olarak uygulanacak.