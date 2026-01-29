İzmir su kesintisi! Buca su kesintisi, Bornova su kesintisi, Konak su kesintisi ve Gaziemir'de su kesintisi tam liste! İZSU'dan açıklama geldi

1

İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri için listeyi yayınladı. Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes, Menemen, Tire ve Urla'da 8 saate varan su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçede kaç saat sular olmayacak? İşte İzmir ilçe ilçe su kesinti listesi ve İZSU su kesintisi sorgulama ekranı...