İzmir su kesintisi! Buca su kesintisi, Bornova su kesintisi, Konak su kesintisi ve Gaziemir'de su kesintisi tam liste! İZSU'dan açıklama geldi
İZSU su kesintileri listesi yayınlandı. 29 Ocak Perşembe günü İzmir'de ve ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçelerde sular yok? Buca su kesintisi kaç saat sürecek? İşte İzmir su kesintisi listesi ve detayları...
İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri için listeyi yayınladı. Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes, Menemen, Tire ve Urla'da 8 saate varan su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçede kaç saat sular olmayacak? İşte İzmir ilçe ilçe su kesinti listesi ve İZSU su kesintisi sorgulama ekranı...
29 Ocak 2026 İzmir ve İlçelerinde Su Kesintileri
BORNOVA
Mahalleler: Erzene, Evka 3
Saat: 09:20 – 10:20 (Yaklaşık 1 saat)
Neden: Vana arızası
Açıklama: Erzene Mahallesi 113/9 Sokak içi vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
BUCA
Efeler, Ufuk
Saat: 07:00 – 12:00 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: Ana hatta meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilemiyor.
Etkilenen Mahalleler:
Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Fırat, Gaziler, Göksu, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karacaağaç, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kırklar, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim
Saat: 07:00 – 12:00 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
GAZİEMİR
Mahalleler: Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer, Zafer SB
Saat: 07:00 – 12:00 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
KARABAĞLAR
Etkilenen Alan: Karabağlar ilçesinin tamamı
Saat: 07:00 – 12:00 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
KONAK
Mahalleler:
Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Çimentepe, Dayıemir, Duatepe, Göztepe, Hasan Özdemir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocatepe, Murat Reis, Piri Reis, Selçuk, Turgut Reis, Vezirağa, Zafertepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, 19 Mayıs
Saat: 07:00 – 12:00 (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
MENDERES
Mahalle: Ata
Saat: 08:00 – 12:00 (Yaklaşık 4 saat)
Neden: Ana boru arızası
MENEMEN
Mahalleler: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
Saat: 08:42 – 17:00 (Yaklaşık 8 saat)
Neden: Ana boru arızası
TİRE
Mahalle: Yenioba
Tarih & Saat: 28 Ocak 2026 | 10:00 – 12:00 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana boru arızası
URLA
Mahalleler: Yenikent, Zeytinalanı
Saat: 09:05 – 12:05 (Yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: Kekliktepe ve çevresinde, üst kotlara su basılamaması nedeniyle kesinti uygulanıyor.