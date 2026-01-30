GAZETE VATAN ANA SAYFA
İzmir su kesintisi! 30 Ocak Karşıyaka su kesintisi, Bornova su kesintisi ve Buca'da su kesintisi tam liste! İZSU'dan açıklama geldi

30.01.2026 - 18:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İZSU İzmir ve ilçelerinde yaşanacak su kesintisi listesini yayınlandı. 30 Ocak Cuma günü İzmir'de ve ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçelerde sular yok? Buca su kesintisi kaç saat sürecek? İşte İzmir su kesintisi listesi ve detayları...

İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri için listeyi yayınladı. Karşıyaka, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes, Menemen, Tire ve Urla'da 8 saate varan su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçede kaç saat sular olmayacak? İşte İzmir ilçe ilçe su kesinti listesi ve İZSU su kesintisi sorgulama ekranı...

30 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Osmangazi, Postacılar, R. Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.12 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

BERGAMA

Balaban ve İsmaili mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır.

BORNOVA

Altındağ, Atatürk, Barbaros, Çamiçi, Çamkule, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka 3, Evka 4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Merkez, Mevlana, Naldöken, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zafer mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.02 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

KARŞIYAKA

Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana hat arızası nedeniyle yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Aşağı Yenmiş ve Yenmiş mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 ile 22.00 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların çalışmamasından kaynaklanmaktadır.Ulucak İstiklal Mahallesi'nde ise 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

MENEMENGazi Mahallesi'nde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.20 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti pompa arızası kaynaklıdır.

URLA

Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 16.08 ile 20.08 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

ÇEŞME

Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 11.59 ile 17.59 arasında yaklaşık 6 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Çeşme Belediyesi tarafından yapılan yağmur hattı çalışmaları sırasında şebekeye verilen zarar nedeniyle oluşmuştur.

ÇİĞLİ

Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka 2, Evka 5, Evka 6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasallı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni Mahalle'de 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.18 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi olacaktır. Kesinti ana hat arızası nedeniyle uygulanacaktır.