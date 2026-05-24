İstanbul'da yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 27'ye kadar düştü

24.05.2026 - 17:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL - Mert ORDU- Emir EFE BENLİOĞLU /İSTANBUL,(DHA)-

İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yollar boş kaldı. İBB Trafik Haritası verilerine göre yoğunluk saat 16.00 itibariyle yüzde 27 olarak ölçüldü. Yollar dronla havadan görüntülendi.

İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.

Normal günlerde hafta sonu yoğun trafik yaşanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 Karayolu Göztepe mevkilerinde araç sayısının oldukça az olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk saat 16.00 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 31, Anadolu Yakası'nda yüzde 24, genel yoğunluk olarak ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Yollar dronla havadan görüntülendi.