İstanbul'da hava lapa lapa kar topluyor: 10 derece düşecek, AKOM'dan sonra Valilik uyardı
İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Bu hafta sonu birçok ilçede cılız da olsa görüldü. Ancak lapa lapa kar bu hafta geliyor. AKOM uyarmıştı, son olarak İstanbul Valiliği de bir uyarı yayınladı.
Kar bekleyenler için beklenen haber geldi. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de ve İstanbul'da etkili olmaya başladı. 10 derece düşen sıcaklık sonrası lapa lapa kar yağışı da etkili olacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ: 2 GÜNE DİKKAT!
Cuma günü İstanbul'da başlayan yağmur sonrası hava sıcaklıkları ciddi olarak düştü. Hafta boyunca düşecek sıcaklıklar kar yağışını da beraberinde getirecek.
AKOM'dan yapılan uyarıda da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceği belirtilirken, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji tahminlerine göre Ocak ayının ilk haftasında kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
AKOM da günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Megakentte sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceğini bildiren AKOM, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulundu.