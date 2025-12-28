İstanbul'da hava lapa lapa kar topluyor: 10 derece düşecek, AKOM'dan sonra Valilik uyardı

2





İSTANBUL VALİLİĞİ: 2 GÜNE DİKKAT!



Cuma günü İstanbul'da başlayan yağmur sonrası hava sıcaklıkları ciddi olarak düştü. Hafta boyunca düşecek sıcaklıklar kar yağışını da beraberinde getirecek.



AKOM'dan yapılan uyarıda da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceği belirtilirken, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulunuldu.