İsrail'in füzesiyle hayatını kaybeden Türk şoförün acı hikayesi! Evlenme hayali kurarken ekmek teknesinin içinde vuruldu

'HERKESE VEDA ETTİ'



Yeğeni Sude Naz Maçim (12) ise "Yükünü almak için geldiği İstanbul'da bize uğradı. Orada herkese veda etti, 'Hakkınızı helal edin' dedi, biz bunun kısacası veda olduğunu bilmiyorduk. Afganistan dönüşünde İran'da İsrail'in füzesi yüzünden yaralandı. Hayat mücadelesi verdi. Çok iyi biriydi. Önceden askeri personeldi, işini bırakıp TIR sürücülüğü yapmaya başladı. Daha sonra da evlenmeyi hayal ediyordu. Hep TIR'dan beni arardı. En çok beni severdi, kendisi çok iyi biriydi, herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.