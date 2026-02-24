GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIsparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek
HaberlerGündem Haberleri Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

24.02.2026 - 10:52Güncellenme Tarihi:

Isparta Belediyesi, çevre dostu ve tasarruflu belediyecilik anlayışıyla yeni otogar binasının çatısını güneş enerjisi santraline (GES) dönüştürüyor. 1,3 megavat (MW) kurulu güce sahip olacak proje kapsamında, altyapısı tamamlanan çatıya güneş panellerinin montajı vinçler yardımıyla başladı. Daha önce Davraz Kapalı Pazar Alanı'nda benzer bir projeyi hayata geçiren belediye, otogar projesinin de tamamlanmasıyla toplam elektrik üretim kapasitesini 21 megavata çıkarmayı hedefliyor.

1Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Isparta Belediyesi tarafından yeni otogar binasının çatısına 1,3 megavat (MW) gücünde güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

2Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, yeni otogarın çatı alanına güneş panelleri yerleştirilmeye başlandı.

3Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Kurulum çalışmalarında çatı altyapısı tamamlanırken, paneller vinç yardımıyla çatıya çıkarılarak monte ediliyor.

4Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Yeni otogar çatısına kurulacak sistemin 1,3 megavat kurulu güce sahip olması planlanan projenin tamamlanmasıyla belediyenin güneşten elektrik üretim kapasitesi artacak.

5Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Belediye, daha önce Davraz Kapalı Pazar Alanı'nın çatısına 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurmuştu.

6Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek

Yeni otogar projesinin tamamlanmasıyla, Isparta Belediyesi'nin güneşten elektrik üretiminin 21 megavata ulaşması hedefleniyor.