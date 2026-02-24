Isparta otogarı enerjisini güneşten alacak! Çatıya paneller yerleşmeye başladı: Elektrik faturasından tasarruf edilecek
Isparta Belediyesi, çevre dostu ve tasarruflu belediyecilik anlayışıyla yeni otogar binasının çatısını güneş enerjisi santraline (GES) dönüştürüyor. 1,3 megavat (MW) kurulu güce sahip olacak proje kapsamında, altyapısı tamamlanan çatıya güneş panellerinin montajı vinçler yardımıyla başladı. Daha önce Davraz Kapalı Pazar Alanı'nda benzer bir projeyi hayata geçiren belediye, otogar projesinin de tamamlanmasıyla toplam elektrik üretim kapasitesini 21 megavata çıkarmayı hedefliyor.
