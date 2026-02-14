Isparta kış mevsiminde de turizmin gözdesi haline geldi: Göl manzaralı kayak keyfi! Davraz Dağı 12 pistiyle kayak tutkunlarını bekliyor

3

Isparta'yı adeta açık hava müzesi haline getiren Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Roma döneminden kalan tiyatrosu ve su kemerleriyle dikkat çekiyor.



Seleukos Kralı Antiokhos tarafından kurulan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, aynı zamanda Men Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Sultan Dağı'nın zirvesinde yer alan bu yapı, Anadolu'da keşfedilmiş ve Ay Tanrısı Men'e adanan tek tapınak olarak ziyaret edilebiliyor.



Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, AA muhabirine, kentteki kazı çalışmalarının yaklaşık 18 yıldır devam ettiğini söyledi.



"Geleceğe Miras" Projesi kapsamında kazıların desteklendiğini belirten Özhanlı, "Şu ana kadar kentin 67 hektarlık merkezinin sadece yüzde 10'u açığa çıkarılmış bir durumda. Antiokheia, hem Roma İmparatorluğu hem de Hristiyanlık dönemlerinde oldukça önemli kentlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.



Özhanlı, antik kentteki St. Paul Kilisesi'nin de Hristiyanlar için özel yer tutmaya devam ettiğini ve Aziz Pavlus'un ilk vaazlarından birini bu kilisede yapmasının bölgeyi inanç turizmi açısından ziyaretçilerin odak noktası haline getirdiğini söyledi.



Bölgenin bu anlamda Hristiyanlığın hac merkezlerinden olduğunu anlatan Özhanlı, "İlk konsülde burası hac merkezi ilan edilmiştir. Hala da bu hac ziyaretleri günümüzde de devam etmektedir." dedi.



Antiokheia'yı diğer antik kentlerden ayıran en önemli özelliğinin bu tapınağa ev sahipliği yapması olduğunu dile getiren Mehmet Özhanlı, şunları kaydetti:



"Antiokheia'yı diğer kentlerden ayıran en önemli özellik şu, siz her kentte heykel bulabilirsiniz, herhangi bir tanrının, kralın ya da bir şahsın ama Antiokheia'da bulup başka yerde bulamayacağınız tek şey, Ay Tanrısı Men'in heykel ve kabartmalarıdır. Sadece bu kente özgüdür. Bu bakımdan burası Hristiyanlık öncesinde Ay Tanrısı kültünün en etkin olduğu ve tapınağın kesin yerini bildiğimiz tek kenttir. Men Tapınağı ve çevresindeki yapılar, tamamen kazılarla açığa çıkarılmış durumda."