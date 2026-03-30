HaberlerGündem Haberleri İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

30.03.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İSKİ'nin açıkladığı İstanbul baraj doluluk oranları yüzleri güldürdü. Son bir haftada neredeyse aralıksız yağan yağmur İstanbul'daki barajları doldurdu. İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları...

1İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul’da son günlerde neredeyse aralıksız yağan yağmurlar baraj doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre ortala doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 58.03’e ulaştı.

2İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'un önemli barajlarından Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 52.75 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde yüzde 100 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 30.64 ile Papuçdere Barajı’nda kaydedildi.

3İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %81.65

DARLIK %73.63

ELMALI %100

4İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

TERKOS %42.94

ALİBEYKÖY %52.75

BÜYÜKÇEKMECE %42.72

SAZLIDERE %35.62

5İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

ISTARNACALAR %99.47

KAZANDERE %60.16

PAPUÇDERE %30.64