İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
30.03.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:
İSKİ'nin açıkladığı İstanbul baraj doluluk oranları yüzleri güldürdü. Son bir haftada neredeyse aralıksız yağan yağmur İstanbul'daki barajları doldurdu. İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları...
İstanbul'un önemli barajlarından Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 52.75 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde yüzde 100 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 30.64 ile Papuçdere Barajı’nda kaydedildi.
İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;
ÖMERLİ %81.65
DARLIK %73.63
ELMALI %100
TERKOS %42.94
ALİBEYKÖY %52.75
BÜYÜKÇEKMECE %42.72
SAZLIDERE %35.62
ISTARNACALAR %99.47
KAZANDERE %60.16
PAPUÇDERE %30.64