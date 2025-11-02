İngiltere'de duydu Aksaray'da tohumunu ekti! Hasat zamanı Avrupa'dan tonlarca sipariş aldı: Servet kazandı
İngiltere'de duyunca memleketi Aksaray'da ekti. Tohumunu alıp yurda dönen Uğur Öngün, büyük bir başarıya imza attı. Tarlada üretimini 100 bin metrekareye çıkarttı. Hasat zamanı Avrupa'nın iki büyük ülkesi İspanya ve Almanya dev siparişler verdi. Öngün, "Verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah" dedi.
Rusya'ya ihracatı yapılan sarımsak burada antibiyotik ilaç üretim fabrikalarında kullanılır. Bu yüzden Ruslar tarafından büyük ilgi görüyor.
Rusya'nın ardından İspanya ve Almanya'da sarımsak talebinde bulundu. Bu yıl 200 ton rekoltenin beklenmesi yurt dışı pazarlar için umut oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olması ve etkili aroması nedeniyle ile tercih ediliyor.
İngiltere'de duyunca memleketi Aksaray'a dönen Uğur Öngün, tohumunu hemen ekti. Ailesine yardım olmak isteyen Öngün, babası Aydın Öngün'e (67) ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor.
Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim.
Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.
Rusya'nın sarımsakları antibiyotik ilaç sanayiinde kullandığını belirten Uğur Öngün, "Sarımsak Türkiye'de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz. Sarımsağımız ata tohumu. Atalarımızdan kalma yerli bir çeşit. Bu çeşidimizin içinde selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Aynı zamanda bazı mineral ve besinleri de içerisinde barındırıyor. Bu besinlerle Rusya'ya gönderdiğimizde, Rusya tarım üniversitesinin laboratuvarında bu sarımsağın kanser hastaları tedavilerinde kullanacaklarını ve ilaç sanayisinde değerlendireceklerini söylediler.
2017 yılında ilk etapta Rusya'ya bir konteyner ihracat yaptık. Sonrasında 2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler. Daha sonrasında ürünleri daha fazla isteyip biz de dış pazarda tamamen tanınmış olduk Rusya ile. Rusya bizim sarımsaklarımızı ilaç sanayinde kullanıyor şuan.
Bu yıl da İspanya ve Almanya teklifte bulundu bize ek olarak. Bizim sarımsağımızın üretimini nasıl daha çok yükseltebiliriz diye destek oluyorlar. Bunun için makine ekipman desteği sağlayıp ürünlerin üretimini artırmak istiyorlar. Sonrasında da, ‘Ürünleri İspanya'ya ithalat yapalım' dediler. Rusya ile devam ediyoruz, bu yıl İspanya ve Almanya da var. 100 bin metrekare bir alanımız var. Sarımsak verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah" dedi
Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise "Şanlıurfa Siverek'ten geldik buraya. Sarımsak işine geldik. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6'da başlıyoruz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Burada organik sarımsak üretimi var" şeklinde konuştu.