Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinIlgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!
HaberlerMagazin Haberleri Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!
• 24 Nisan 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:

Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı sezonun en çok izlenen dizilerinden olan Yargı’nın 30’uncu bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Ilgaz ile Ceylin arasında gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Ceylin Ilgaz’ı Çınar’ı korumakla suçlarken bu durum Ilgaz’ı hayal kırıklığına uğratıyor. Ceylin’in Ilgaz’a sarf ettiği “Sen de suçlusun!” sözleri ise tanıtımın öne çıkan anlarından oluyor.

• 24 Nisan 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
1Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor
ABONE OL

Her pazar reytinglere damga vuran Yargı yeni bölüm tanıtımı ile Ceylin’in Ilgaz’a karşı artan güvensizliğine ve sert tepkisine dikkat çekiyor.

2Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor

Zafer’in gömleğindeki üçüncü kurşun deliğinin fark edilmesi cinayetin seyrini değiştirirken Pars ile Eren ise araştırmalarına titizlikle devam ediyor.

3Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor

Ceylin’in Çınar ve Metin ile beraber Ilgaz’a da öfkesi dinmezken ikili arasında tansiyon bir kez daha yükseliyor.

4Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor

Ceylin’in Ilgaz’a suçlamaları ise Ilgaz’ı yıkıyor. Kavga ettikleri anlarda Ceylin’in Ilgaz’ın da suçlu olduğunu iddia etmesinin ikilinin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

5
6Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle bir araya geldiği ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

7Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'ı salladı!

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'ı salladı!

    Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!

    Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!

    Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!

    Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!

    Survivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!

    Survivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!