• 24 Nisan 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
Ilgaz ile Ceylin arasında gerilim yükseliyor!
Kanal D’nin Ay Yapım imzalı sezonun en çok izlenen dizilerinden olan Yargı’nın 30’uncu bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Ilgaz ile Ceylin arasında gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Ceylin Ilgaz’ı Çınar’ı korumakla suçlarken bu durum Ilgaz’ı hayal kırıklığına uğratıyor. Ceylin’in Ilgaz’a sarf ettiği “Sen de suçlusun!” sözleri ise tanıtımın öne çıkan anlarından oluyor.
• 24 Nisan 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle bir araya geldiği ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.