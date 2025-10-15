İlçede herkes şaşkın! Kilosuna 450 TL vereni görünce ağızları açık kaldı: Gal istilası işe yaradı

4

Alaplı çevresindeki ormanlarda kestane toplayan vatandaşlar, hem kuraklık hem de gal arısı zararlısının etkisiyle kestane bulmakta zorlandıklarını belirtti. Kestane satıcısı Feride Öztürk, kestanenin bu sene az olduğunu bu nedenle de fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Ağaçlar boş. Bulduğumuz kestaneler de iri ama az" dedi.