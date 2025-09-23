İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı gün yüzüne çıkıyor: Kayseri'deki kazılarda gizemli mezarlar bulundu!

5

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek de, “Biz 2021 yılından itibaren Örenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve bugüne kadar yaklaşık olarak 3 dönümün üzerinde bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekarelik alanı da mozaik zemine sahipti. Yapının ilk inşa evresinin 3’üncü 4’üncü yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda yoğunlaştırdık. Daha önce biz yapının plan şemasına ilişkin olarak iki avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki kazı çalışmalarıyla birlikte ikinci avlunun olduğunu da gördük. Yani şu inşa edilmiş olan yapı iki avlulu bir yapı. Hemen yan tarafındaki bizim peristil olarak isimlendirdiğimiz koridorlarda da yeni mozaiklerle karşılaşmış durumdayız. 3’üncü, 4’üncü yüzyılda inşa edilmiş olan villadan daha erken döneme giden bir başka yapının burada var olduğunu bize gösteriyor ve yüksek ihtimalle Helenistik veya Roma dönemleri ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz” dedi.