Hollanda'dan Yozgat'a getirip ekti! 13 yıl para kazandı: Başına öyle bir iş geldi ki şimdi ne yapsa olmuyor!

2012 yılında Hollanda'dan memleketi Yozgat'a üretim için getirdi. Sarıkaya ilçesine bağlı Toprakpınar köyüne getirdiği tohumlarla 13 yıl boyunca para kazandı. Ancak son yaşadığı olay onu kara kara düşündürüyor. 8 dönüm arazisi çöp oldu.

8 dönüm arazisine Hollanda'dan getirip ektiği şakayık tohumlarıyla zengin olmuştu. İstanbul, Ankara, Trabzon ve Bodrum'a gönderiyordu. Tam 13 yıl boyunca para kazandı ancak son yaşadığı olay onun tüm birikimini yok etti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan don olayı sırasında Hollanda'da bulunan ve müdahale edemeyen Bülent Höke, Mart ayının başında hava oldukça sıcaktı, şakayıklar canlanmaya başladı. Ancak ayın sonunda yaşanan ani soğuk nedeniyle bitkiler dondu. Geri döndüğümde bitkilerde sararma ve hastalık oluştuğunu fark ettim.

Ne ilaç ne de gübrenin fayda ettiğini söyleyen Höke, don nedeniyle 4 dönümlük ekili arazisini kaybettiğini söyledi. Şakayık üretiminin İç Anadolu'da yavaş yavaş yayılmaya başladığını ifade eden Höke, "2012 yılında Hollanda'dan tohumu getirip ektik. Bir yıl bekledikten sonra üretime başladık. Yaklaşık beş-altı yıl güzel gitti. Sonra bir dolu vurdu doludan da etkilendik."

Bu yıl havanın soğuk gitmesinden dolayı bitki etkilendi ve bazı yerlerde hastalık oldu. Yurt dışında olduğum için zamanında yetişemedim. Böyle olunca sararma olayı oldu. Kullandığım gübreler bir fayda etmedi. Yaklaşık 8 dönüm ekili alanın dört dönümü yandı. Kalan çiçekler de aşırı verimli olmuyor. Bu çiçekleri İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum ve Trabzon'a gönderiyoruz. Şakayık üretimi İç Anadolu'da yavaş yavaş başladı. Benden sonra Türkiye genelinde 10-15 üretici devam ediyor, onların durumları nasıl bilmiyorum. Karaman'da üretici bir arkadaşım var o da etkilenmiş onda da yanma olmuş" diye konuştu.