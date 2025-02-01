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Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Mersin’in Mut ilçesinde hobi olarak nergis çiçeği üretmeye başlayan bir kadın 5 bin kökten oluşan nergis bahçesi yaptı.

İHA
• 01 Şubat 2025 - 16:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Şubat 2025 - 16:53 • Son Güncelleme:
1Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde yaşayan, Hacer Avcı (49) , hobi olarak 4 yıl önce başladığı nergis üretiminde 5 bin köke ulaştı.

2Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şuanda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık.

3Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil kolay. Bakım çok zor değil, bu istemiyor" dedi.

4Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Yetkililerden destek beklediklerini anlatan Ali Avcı ise, "Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı.

5Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

 Bende yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.