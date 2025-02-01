Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu: 4 yıl önce başladı şimdi 5 bin kök çiçeğe ulaştı

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şuanda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık.