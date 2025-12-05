Hobi olarak başladı, 3 yılda kazanca çevirdi! Tanesini 500 liraya satıyor

4

Bunları bir günlük olarak aldık. Yaklaşık 6 ay süre önce başladık. Biz bu işe şu anda kesim dönemine geldi. Yedirdiğimiz ürünler yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik. Hiç olmazsa biz buradaki vaktimizi bu şekilde değerlendirelim, ticarete yönlendirelim, bir kazanç elde edelim diye düşündük, başladık. Şu anda buraya kadar da getirdik. Pazarımız biz sipariş yerine tanıdık ahbap, eş, dost memlekete, Yozgat'a verelim diye düşündük. Şu anda 850 tane horozun 200-250 bin lirayı bulur. Biz de bunları 500 lira civarında satacağız."