Hisarcık'ta üreticiye çifte müjde: Tohum ve şeker seferberliği ile çiftçinin yükü yarı yarıya azaldı!
11.04.2026 - 14:09
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, hem gökyüzünün işçileri arılar hem de toprağın bereketini artıran çiftçiler için çifte destek geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, arı üreticilerine kış ve bahar bakımında hayati önem taşıyan fondan şekeri dağıtılırken; yem bitkisi üretimini hedefleyen çiftçilere ise tonlarca korunga tohumu teslim edildi. Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'ın katılımıyla gerçekleşen programda, üreticinin maliyet yükünü hafifleten %50 hibeli destekler yüzleri güldürdü.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tarım ve hayvancılığa yönelik destekler çerçevesinde arı üreticilerine fondan şekeri, çiftçilere korunga tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde, "Arıya Can, Arıcıya Nefes" projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren 14 arı üreticisine toplam 852 kilogram fondan şekeri verildi.
Program çerçevesinde ayrıca yem bitkisi üretimini artırmak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla, İl Özel İdaresi katkılarıyla 27 çiftçiye yüzde 50 hibeli 3 bin 600 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.
Program çerçevesinde ayrıca yem bitkisi üretimini artırmak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla, İl Özel İdaresi katkılarıyla 27 çiftçiye yüzde 50 hibeli 3 bin 600 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.
Dağıtım programına Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.