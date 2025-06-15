Hepsi servet değerinde ama satmıyor! Erciyes Dağı'nın manzarasında sergiliyor
Gençliğinde ilmek ilmek işlediği dokumaların yanı sıra, satın aldığı veya edindiği 200'e yakın halı ve kilimden koleksiyon oluşturan 62 yaşındaki öğretmen Ahmet Baktır, ürünlerini bağ evinin çatısında sergiliyor. Sahip olduğu koleksiyonuna paha biçemediğini vurgulayan Baktır, "Koleksiyonumda 200 dokuma sanat eseri var. Rengarenk eserler. Bunları doğup büyüdüğüm, vatanım olan Hacılar'da Erciyes Dağı'nın yoluna serdim. Halı ve kilim benim için kültürü ve geçmişi ifade ediyor." diye konuştu. Öğretmen olduktan sonra 20 yıldır halı ve kilimleri biriktirdiğini anlatan Baktır, atalarından gelen dokuma kültürünün yok olduğunu belirtti.
AA
• 15 Haziran 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Haziran 2025 - 10:23 • Son Güncelleme: