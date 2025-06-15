Hepsi servet değerinde ama satmıyor! Erciyes Dağı'nın manzarasında sergiliyor

Kayseri'ye veya Hacılara dışarıdan gelen bir ziyaretçiye 'Bizim geçmişten günümüze halıcılık, kilim ve dokuma sanatı şudur., şöyle eserlerimiz var' diyeceğimiz kültür evi veya müze gibi bir yer yok. Dokuma sanatları müzesi oluşturma hedefim var."