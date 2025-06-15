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Hepsi servet değerinde ama satmıyor! Erciyes Dağı'nın manzarasında sergiliyor

Gençliğinde ilmek ilmek işlediği dokumaların yanı sıra, satın aldığı veya edindiği 200'e yakın halı ve kilimden koleksiyon oluşturan 62 yaşındaki öğretmen Ahmet Baktır, ürünlerini bağ evinin çatısında sergiliyor. Sahip olduğu koleksiyonuna paha biçemediğini vurgulayan Baktır, "Koleksiyonumda 200 dokuma sanat eseri var. Rengarenk eserler. Bunları doğup büyüdüğüm, vatanım olan Hacılar'da Erciyes Dağı'nın yoluna serdim. Halı ve kilim benim için kültürü ve geçmişi ifade ediyor." diye konuştu. Öğretmen olduktan sonra 20 yıldır halı ve kilimleri biriktirdiğini anlatan Baktır, atalarından gelen dokuma kültürünün yok olduğunu belirtti.

AA
• 15 Haziran 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
AA
• 15 Haziran 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Baktır, gençlik yıllarında, ilçede herkesin geçim kaynağı olan ama artık birkaç kişinin yaptığı halıcılık mesleğiyle ilgilendi.

2Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Dokuma sevgisini terk etmeyen Baktır, kendi dokuduğu ve 20 yıldır biriktirdiği halı ve kilimlerle hem kültürüne hem de gençlik yıllarındaki mesleğine sahip çıkıyor.

3Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

İlmek ilmek dokunan ve desenleriyle genç kızların hayallerinin işlendiği onlarca halı ve kilimden Erciyes Dağı'nın zirvesini gören bağ evinde koleksiyon oluşturan Baktır, hava şartlarına göre evinin çatısında sergilediği el dokuması ürünler için emekli olduktan sonra müze kurmayı amaçlıyor.

4Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Koleksiyoner Ahmet Baktır, AA muhabirine, çocukluğunda annesinden gördüğü, gençliğinde ise mesleği olan halıcılığın Hacılar ilçesinde önemli bir kültür öğesi olduğunu söyledi.

5Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Öğretmen olduktan sonra 20 yıldır halı ve kilimleri biriktirdiğini anlatan Baktır, atalarından gelen dokuma kültürünün yok olduğunu belirtti.

6Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Tanıdığı halıcı ve kilimci arkadaşlarından deseni, rengi, modeli farklı olan halıları almaya başladığını dile getiren Baktır, Ahmet Hoca Kültür ve Sanat Evi oluşturmaya karar verdiğini ifade etti.

7Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Baktır; pamuk, yün ve orlondan oluşan halı ve kilimleri bağ evinin çatısında sergilediğini belirterek bu sayede hava alan dokumaların hem güvelerden korunduğunu hem de güneşlenerek renklerin daha canlı hale geldiğini vurguladı.

8Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Sosyal medyayı aktif kullandığını ve halılarını görenlerin fotoğraf çektirerek evini ziyaret etmek istediklerini anlatan Baktır, şunları kaydetti.

9Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

"100-200 yıllık süreçte Hacılar ilçesi başta olmak üzere Bünyan, Yahyalı ve Kayseri'de el dokuma halısı, kaput bezi dokuma sanatı çok ileri seviyedeydi. Son zamanlarda bu biraz yok olmaya başladı. Geçmişte yaşadığımız bu sanatı bir yerde sergilememiz lazım.

10Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Kayseri'ye veya Hacılara dışarıdan gelen bir ziyaretçiye 'Bizim geçmişten günümüze halıcılık, kilim ve dokuma sanatı şudur., şöyle eserlerimiz var' diyeceğimiz kültür evi veya müze gibi bir yer yok. Dokuma sanatları müzesi oluşturma hedefim var."

11Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Sahip olduğu koleksiyonuna paha biçemediğini vurgulayan Baktır, "Koleksiyonumda 200 dokuma sanat eseri var. Rengarenk eserler. Bunları doğup büyüdüğüm, vatanım olan Hacılar'da Erciyes Dağı'nın yoluna serdim. Halı ve kilim benim için kültürü ve geçmişi ifade ediyor." diye konuştu.

12Hepsi servet değerinde ama satmıyor Erciyes Dağının manzarasında sergiliyor

Baktır, kurmak istediği müze için ticari bir kaygı oluşturmadığını, sadece kültürüne sahip çıkmak istediğini sözlerine ekledi.