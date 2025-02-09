Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar! Down Sendromlu çocuklar el ürünleri üreterek harçlıklarını çıkarıyor
Samsun'da 2017 yılında kurulan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) 18 yaş ve üstü gençlere eğitim kursları veriyor. Down Çed Başkanı Ulviye Demirci, “Çocuklarımıza el sanatları eğitimi aldırdık ve bu eğitimin sonucunda çocuklarımız burada çeşitli el ürünleri yapıyorlar. Biz pazar oluşturuyoruz, bunları satıyoruz ve ücretlerini de çocuklar alıyor” dedi.
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-
• 09 Şubat 2025 - 12:44 • Son Güncelleme:
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-
• 09 Şubat 2025 - 12:44 • Son Güncelleme: