Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar! Down Sendromlu çocuklar el ürünleri üreterek harçlıklarını çıkarıyor

Biz pazar oluşturuyoruz, bunları satıyoruz ve ücretlerini de çocuklar alıyorlar. 2022 yılından bu yana bu şekilde devam etmekte. Onun haricinde tiyatro çalışmaları, halk oyunları çalışmaları gibi sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumda farkındalık çalışmaları, aileleri eğitimin içerisine katmak için aile eğitim seminerleri, online eğitimler gibi çok yelpazesi geniş farkındalık eğitimleri yapıyoruz” dedi.